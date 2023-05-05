В одному з районів Києва провалилася дорога: рух транспорту обмежили

У Шевченківському районі Києва провалилися дорога через комунальну аварію. Рух транспорту обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Наразі на місці інциденту встановили огородження, там працюють фахівці "Київводоканалу". Аварію обіцяють ліквідувати за добу.

Провал діаметром 400 мм утворився на проїжджій частині. Тому комунальники обмежили рух транспорту однією смугою у бік станції метро "Нивки". Водіїв просять врахувати цю інформацію.

Провал дороги стався на бульварі Павла Вірського, 39 біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі.

Нагадаємо, на вулиці Милославській на лівому березі Києва обмежили рух через проведення ремонтних робіт.

Також нещодавно на Броварському проспекті у столиці стався прорив масштабний прорив труби.

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