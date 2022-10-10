На фоні ударів РФ. США закликають своїх громадян терміново залишити Україну

Там зазначають, що ситуація з

тому числі по Києву, Львову, Хмельницькому, Тернопільщині та Житомиру.

За даними спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни вже випустили по Україні 83 ракети. Збити вдалося близько половини з них.

При цьому в результаті ударів було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Крім того, на тлі обстрілу президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7 ("Великої сімки"). Сторони обговорять масований обстріл України.