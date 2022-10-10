На фоне ударов РФ. США призывают своих граждан срочно покинуть Украину

Там отмечают, что ситуация с

том числе по Киеву, Львову, Хмельницкому, Тернополю и Житомиру.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне уже выпустили по Украине 83 ракеты. Сбить удалось около половины из них.

При этом в результате ударов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, на фоне обстрела президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят массированный обстрел Украины.