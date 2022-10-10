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На фоне ударов РФ. США призывают своих граждан срочно покинуть Украину

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 12:30
На фоне ударов РФ. США призывают своих граждан срочно покинуть Украину Фото: посольство США в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство США в Киеве призывает американцев выехать из Украины, когда это будет безопасно. Такой призыв был сделан из-за массированных российских атак по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского посольства.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения.

"Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", - отметили в посольстве.

Ситуация в Украине

С самого утра 10 октября российские войска начали массированный обстрел территории Украины. Вражеские ракеты ударили по многим городам, в том числе по Киеву, Львову, Хмельницкому, Тернополю и Житомиру.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне уже выпустили по Украине 83 ракеты. Сбить удалось около половины из них.

При этом в результате ударов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, на фоне обстрела президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят массированный обстрел Украины.

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