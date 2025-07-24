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На фоні тарифної агресії США: ЄС та Японія укріплюють економічний фронт

Четвер 24 липня 2025 07:27
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На фоні тарифної агресії США: ЄС та Японія укріплюють економічний фронт Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Євросоюз та Японія оголосили про зміцнення економічного партнерства на тлі загострення світової торгової напруженості, яку спровокувала тарифна політика президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, що пролунала під час 30-го саміту ЄС-Японія.

Так, Євросоюз та Японія оголосили про поглиблення стратегічного економічного партнерства.

"Світ стрімко змінюється. Для стратегічних партнерів, як ми, це означає ще більше зближення", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила на необхідності захисту вільної та справедливої торгівлі в світі в умовах, коли "ланцюги постачання залишаються крихкими, а торговельна напруга - високою".

У спільній заяві після саміту лідери ЄС та Японії підтвердили вірність принципам багатосторонньої торгівлі та Світової організації торгівлі (СОТ), вочевидь, натякаючи на дії адміністрації США, яка в односторонньому порядку запроваджує тарифи проти партнерів.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба зазначив: "Ми разом підтримуємо стабільний економічний порядок, заснований на свободі, справедливості й передбачуваності".

Тарифні угоди США

Під час саміту стало відомо, що Японія та США уклали окрему торгову угоду, яка передбачає 15% тарифи на японський імпорт до Сполучених Штатів. Домовленість, оголошена Дональдом Трампом, стала компромісом після попередніх погроз запровадити жорсткіше 25% мито.

А от Європейський Союз наразі не досяг подібної домовленості з США. Брюссель продовжує вести складні перемовини після того, як Вашингтон ввів жорсткі мита: 50% на сталь і алюміній, 25% на автомобілі та 10% на інші категорії імпорту з ЄС.

Торгова співпраця ЄС та Японії

На цьому тлі ЄС та Японія вирішили активізувати імплементацію Угоди про економічне партнерство, підписаної ще у 2019 році.

Так, за словами фон дер Ляєн, товарообіг між сторонами вже виріс на 20%, а європейський експорт до Японії становить 70 млрд євро на рік, ще 28 млрд - це послуги.

Сторони домовились пришвидшити реалізацію угоди в таких сферах, як державні закупівлі, санітарні стандарти, інвестиції та стратегічні матеріали.

Також йдеться про зменшення залежності від поставок критично важливих компонентів із третіх країн, насамперед - з Китаю.

Причини поглиблення співпраці

Контекстом для більш тісної співпраці Євросоюзу та Японії стали не лише обмеження КНР на експорт сировини, а й торговельні суперечки.

Японія, наприклад, досі під тиском китайської заборони на імпорт морепродуктів, а ЄС має відкриті спори з Пекіном щодо електромобілів, молочної продукції, свинини й алкоголю.

Таким чином, Токіо і Брюссель чітко сигналізують: в умовах дедалі агресивнішого протекціонізму з боку США та стратегічного тиску Китаю, дві економічні потуги - ЄС та Японія - обирають шлях зміцнення союзу і спільного просування глобального торговельного порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт загальною вартістю близько 100 мільярдів євро (117 млрд доларів), якщо США не відмовляться від своїх намірів запровадити свої тарифи після 1 серпня.

Так, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн президент США Дональд Трамп зазначив, що торговельні відносини з ЄС "на жаль, були далекі від взаємності".

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Євросоюз Японія Дональд Трамп
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