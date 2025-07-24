ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На фоне тарифной агрессии США: ЕС и Япония укрепляют экономический фронт

Четверг 24 июля 2025 07:27
UA EN RU
На фоне тарифной агрессии США: ЕС и Япония укрепляют экономический фронт Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Евросоюз и Япония объявили об укреплении экономического партнерства на фоне обострения мировой торговой напряженности, которую спровоцировала тарифная политика президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, прозвучавшее во время 30-го саммита ЕС-Япония.

Так, Евросоюз и Япония объявили об углублении стратегического экономического партнерства.

"Мир стремительно меняется. Для стратегических партнеров, как мы, это означает еще большее сближение", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула необходимость защиты свободной и справедливой торговли в мире в условиях, когда "цепи поставок остаются хрупкими, а торговое напряжение - высоким".

В совместном заявлении после саммита лидеры ЕС и Японии подтвердили верность принципам многосторонней торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), очевидно, намекая на действия администрации США, которая в одностороннем порядке вводит тарифы против партнеров.

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба отметил: "Мы вместе поддерживаем стабильный экономический порядок, основанный на свободе, справедливости и предсказуемости".

Тарифные соглашения США

Во время саммита стало известно, что Япония и США заключили отдельное торговое соглашение, которое предусматривает 15% тарифы на японский импорт в Соединенные Штаты. Договоренность, объявленная Дональдом Трампом, стала компромиссом после предыдущих угроз ввести более жесткие 25% пошлины.

А вот Европейский Союз пока не достиг подобной договоренности с США. Брюссель продолжает вести сложные переговоры после того, как Вашингтон ввел жесткие пошлины: 50% на сталь и алюминий, 25% на автомобили и 10% на другие категории импорта из ЕС.

Торговое сотрудничество ЕС и Японии

На этом фоне ЕС и Япония решили активизировать имплементацию Соглашения об экономическом партнерстве, подписанного еще в 2019 году.

Так, по словам фон дер Ляйен, товарооборот между сторонами уже вырос на 20%, а европейский экспорт в Японию составляет 70 млрд евро в год, еще 28 млрд - это услуги.

Стороны договорились ускорить реализацию соглашения в таких сферах, как государственные закупки, санитарные стандарты, инвестиции и стратегические материалы.

Также речь идет об уменьшении зависимости от поставок критически важных компонентов из третьих стран, прежде всего - из Китая.

Причины углубления сотрудничества

Контекстом для более тесного сотрудничества Евросоюза и Японии стали не только ограничения КНР на экспорт сырья, но и торговые споры.

Япония, например, до сих пор под давлением китайского запрета на импорт морепродуктов, а ЕС имеет открытые споры с Пекином по электромобилям, молочной продукции, свинине и алкоголю.

Таким образом, Токио и Брюссель четко сигнализируют: в условиях все более агрессивного протекционизма со стороны США и стратегического давления Китая, две экономические силы - ЕС и Япония - выбирают путь укрепления союза и совместного продвижения глобального торгового порядка, основанного на правилах.

Напомним, ЕС планирует ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 миллиардов евро (117 млрд долларов), если США не откажутся от своих намерений ввести свои тарифы после 1 августа.

Так, в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп отметил, что торговые отношения с ЕС "к сожалению, были далеки от взаимности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Япония Дональд Трамп
Новости
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки