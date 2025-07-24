На фоне тарифной агрессии США: ЕС и Япония укрепляют экономический фронт

Евросоюз и Япония объявили об укреплении экономического партнерства на фоне обострения мировой торговой напряженности, которую спровоцировала тарифная политика президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, прозвучавшее во время 30-го саммита ЕС-Япония.

Так, Евросоюз и Япония объявили об углублении стратегического экономического партнерства.

"Мир стремительно меняется. Для стратегических партнеров, как мы, это означает еще большее сближение", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула необходимость защиты свободной и справедливой торговли в мире в условиях, когда "цепи поставок остаются хрупкими, а торговое напряжение - высоким".

В совместном заявлении после саммита лидеры ЕС и Японии подтвердили верность принципам многосторонней торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), очевидно, намекая на действия администрации США, которая в одностороннем порядке вводит тарифы против партнеров.

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба отметил: "Мы вместе поддерживаем стабильный экономический порядок, основанный на свободе, справедливости и предсказуемости".

Тарифные соглашения США

Во время саммита стало известно, что Япония и США заключили отдельное торговое соглашение, которое предусматривает 15% тарифы на японский импорт в Соединенные Штаты. Договоренность, объявленная Дональдом Трампом, стала компромиссом после предыдущих угроз ввести более жесткие 25% пошлины.

А вот Европейский Союз пока не достиг подобной договоренности с США. Брюссель продолжает вести сложные переговоры после того, как Вашингтон ввел жесткие пошлины: 50% на сталь и алюминий, 25% на автомобили и 10% на другие категории импорта из ЕС.

Торговое сотрудничество ЕС и Японии

На этом фоне ЕС и Япония решили активизировать имплементацию Соглашения об экономическом партнерстве, подписанного еще в 2019 году.

Так, по словам фон дер Ляйен, товарооборот между сторонами уже вырос на 20%, а европейский экспорт в Японию составляет 70 млрд евро в год, еще 28 млрд - это услуги.

Стороны договорились ускорить реализацию соглашения в таких сферах, как государственные закупки, санитарные стандарты, инвестиции и стратегические материалы.

Также речь идет об уменьшении зависимости от поставок критически важных компонентов из третьих стран, прежде всего - из Китая.

Причины углубления сотрудничества

Контекстом для более тесного сотрудничества Евросоюза и Японии стали не только ограничения КНР на экспорт сырья, но и торговые споры.

Япония, например, до сих пор под давлением китайского запрета на импорт морепродуктов, а ЕС имеет открытые споры с Пекином по электромобилям, молочной продукции, свинине и алкоголю.

Таким образом, Токио и Брюссель четко сигнализируют: в условиях все более агрессивного протекционизма со стороны США и стратегического давления Китая, две экономические силы - ЕС и Япония - выбирают путь укрепления союза и совместного продвижения глобального торгового порядка, основанного на правилах.