ЄС погрожує 30% митами на товари зі США у разі відсутності домовленості

ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт загальною вартістю близько 100 мільярдів євро (117 млрд доларів), якщо США не відмовляться від своїх намірів запровадити такі тарифи після 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це відповідь на погрозу президента Дональда Трампа накласти нові митні ставки на більшість товарів з ЄС.

Речник Європейської комісії повідомив, що перша хвиля контрзаходів об’єднає вже затверджені мита на 21 млрд євро та додаткові тарифи на 72 млрд євро в один пакет.

Під загрозою - американський експорт промислових товарів, зокрема літаків Boeing, автомобілів та віскі бурбон.

Тарифи мають набути чинності наступного місяця, але тільки у випадку, якщо США почнуть вводити свої мита після 1 серпня і не буде досягнуто угоди між сторонами.

За інформацією джерел видання, переговори між ЄС і США триватимуть у серпні з надією уникнути загострення.

Після оприлюднення новин про можливі тарифи євро знизився до 1,1723 доларів, а німецькі облігації частково відновили позиції.

Удар від Німеччини

На тлі загострення переговорів Німеччина навіть розглядає можливість застосування так званого інструменту проти примусу (ACI) - найпотужнішого торговельного механізму ЄС.

ACI дозволяє Євросоюзу вводити санкції проти країн, що порушують правила торгівлі, включаючи мита на американські технологічні гіганти, обмеження інвестицій та доступу до європейського ринку.

Проте запуск цього інструменту можливий лише за підтримки кваліфікованої більшості країн-членів ЄС і наразі розглядається як крайній захід.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності справедливої угоди з США з низькими тарифами.

Він попередив, що без домовленості Європу чекає економічна невизначеність, яка може зашкодити розвитку континенту в критичний час.

Тарифні угоди

Тим часом Трамп уже підписав тарифні угоди з Японією та Філіппінами, які передбачають нижчі тарифи, ніж спочатку анонсувалися.

Зокрема, мито на японські автомобілі становить 15%, що менше за чинну ставку в 25% для інших основних експортерів, включаючи ЄС.

Європейські лідери активно обговорюють подальші кроки в рамках візитів до Токіо та Пекіна, де тривають переговори з найбільшими торговельними партнерами Азії.

Більшість країн ЄС наразі схиляються до продовження переговорів з Вашингтоном, щоб знайти компроміс і уникнути посилення торговельної війни, яка може завдати шкоди світовій економіці.

Проте, якщо ситуація загостриться після 1 серпня, ЄС готовий до рішучих дій із застосуванням ACI.

Переговори між ЄС та США мають продовжитися найближчим часом, і світова спільнота уважно стежить за розвитком подій, адже це може вплинути на глобальні торговельні потоки і економічне зростання.