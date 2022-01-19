ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На фоне угрозы со стороны России. Литва испытала новое противотанковое оружие

Новина українською →
Среда 19 января 2022 20:30
На фоне угрозы со стороны России. Литва испытала новое противотанковое оружие Фото: Литва испытала новое противотанковое оружие (фото facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Сергей Пышкин

С 14-18 января Литва проводила испытания новой противотанковой системы "Spike". Ее применяют для уничтожения цели на дальней дистанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы главы Министерства обороны Арвидаса Анушаускаса.

"Вооруженные силы Литвы придерживаются принципа, согласно которому в случае необходимости для защиты нашей страны (Литва -ред.) будет использовано все имеющееся оружие, которое должно быть испытано и подготовлено к применению", - отметил Анушаускас.

Противотанковые комплексы были установлены на недавно приобретенные боевые машины пехоты "Vilkas". Эти ракеты являются одним из трех типов другого вооружения, которое разрешено устанавливать на вышеупомянутый транспорт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российская военная техника, которая была направлена на обучение в Беларусь - была замечена в 200 километрах от Киева.

Также, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Белоруссию для вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Украина
NEWS
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше