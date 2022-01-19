На фоне угрозы со стороны России. Литва испытала новое противотанковое оружие
С 14-18 января Литва проводила испытания новой противотанковой системы "Spike". Ее применяют для уничтожения цели на дальней дистанции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы главы Министерства обороны Арвидаса Анушаускаса.
"Вооруженные силы Литвы придерживаются принципа, согласно которому в случае необходимости для защиты нашей страны (Литва -ред.) будет использовано все имеющееся оружие, которое должно быть испытано и подготовлено к применению", - отметил Анушаускас.
Противотанковые комплексы были установлены на недавно приобретенные боевые машины пехоты "Vilkas". Эти ракеты являются одним из трех типов другого вооружения, которое разрешено устанавливать на вышеупомянутый транспорт.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российская военная техника, которая была направлена на обучение в Беларусь - была замечена в 200 километрах от Киева.
Также, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Белоруссию для вторжения в Украину.