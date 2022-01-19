На фоне угрозы со стороны России. Литва испытала новое противотанковое оружие

С 14-18 января Литва проводила испытания новой противотанковой системы "Spike". Ее применяют для уничтожения цели на дальней дистанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы главы Министерства обороны Арвидаса Анушаускаса.

"Вооруженные силы Литвы придерживаются принципа, согласно которому в случае необходимости для защиты нашей страны (Литва -ред.) будет использовано все имеющееся оружие, которое должно быть испытано и подготовлено к применению", - отметил Анушаускас.

Противотанковые комплексы были установлены на недавно приобретенные боевые машины пехоты "Vilkas". Эти ракеты являются одним из трех типов другого вооружения, которое разрешено устанавливать на вышеупомянутый транспорт.