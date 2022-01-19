На тлі загрози з боку Росії. Литва випробувала нову протитанкову зброю
З 14-18 січня Литва проводила випробування нової протитанкової системи "Spike". Її застосовують для знищення цілі на далекій дистанції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки голови Міністерства оборони Арвідаса Анушаускаса.
"Збройні сили Литви дотримуються принципу, згідно з яким у разі потреби для захисту нашої країни (Литва -ред.) буде використано всю наявну зброю, яка має бути випробувана та підготовлена до застосування", - відзначив Анушаускас.
Протитанкові комплекси були встановлені на нещодавно придбані бойові машини піхоти "Vilkas". Ці ракети є одним із трьох типів іншого озброєння, яке дозволено встановляти на вищезгаданий транспорт.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російська військова техніка, яка була направлена на навчання до Білорусі - була помічена за 200 кілометрів від Києва.
Також, раніше в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.