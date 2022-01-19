На тлі загрози з боку Росії. Литва випробувала нову протитанкову зброю

З 14-18 січня Литва проводила випробування нової протитанкової системи "Spike". Її застосовують для знищення цілі на далекій дистанції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки голови Міністерства оборони Арвідаса Анушаускаса.

"Збройні сили Литви дотримуються принципу, згідно з яким у разі потреби для захисту нашої країни (Литва -ред.) буде використано всю наявну зброю, яка має бути випробувана та підготовлена ​​до застосування", - відзначив Анушаускас.

Протитанкові комплекси були встановлені на нещодавно придбані бойові машини піхоти "Vilkas". Ці ракети є одним із трьох типів іншого озброєння, яке дозволено встановляти на вищезгаданий транспорт.