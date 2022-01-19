ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На фоне агрессии России. Блинкен сегодня посетит Украину: что известно

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 07:30
На фоне агрессии России. Блинкен сегодня посетит Украину: что известно Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, посетит с рабочим визитом Украину. На повестке дня этого визита встреча с руководством нашей страны.

Больше о визите Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

Почему Блинкен едет Украину

Американский госсекретарь в рамках своего визита планирует обсудить единый подход в предотвращении новой агрессии России в отношении Украины и то, как заставить Кремль выбрать путь деэскалации и дипломатии.

Как заявили в Госдепе, этот визит Блинкена имеет целью подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Повестка визита

Как анонсировали в Госдепе США и Министерстве иностранных дел Украины, американский госсекретарь планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Блинкен посетит посольство США в Киеве, чтобы встретиться с его сотрудниками и их семьями и рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

Следующая остановка - Берлин

После визита в Украину Блинкен отправится в Германию. В Берлине он встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Там он также будет говорить о противодействии российской агрессии.

Угроза нападения России. Кака США пытаются это предотвратить

Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных, а также танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение. В то же время Москва выдвинула США и НАТО требования, выполнение которых якобы будет гарантировать безопасность в Европе. Запад опасается, что Кремль может решиться на новое вторжение в Украину.

Предотвратить новом нападения России американская сторона пытается путем дипломатии, а также угрозами введения новых санкций против российских банков, энергетики и непосредственно самого хозяина Кремля Владимира Путина.

Напомним, недавно США и Канада совместно пригрозили России последствиями в случае новой агрессии в отношении Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Российская Федерация Государственный департамент США Энтони Блинкен
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше