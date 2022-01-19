На тлі агресії Росії. Блінкен сьогодні відвідає Україну: що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, відвідає з робочим візитом Україну. На порядку денному цього візиту зустріч з керівництвом нашої країни.

Більше про візит Блінкена в Київ - в матеріалі РБК-Україна .

Чому Блінкен їде Україну

Американський держсекретар в рамках свого візиту планує обговорити єдиний підхід у запобіганні новій агресії Росії щодо України та те, як змусити Кремль обрати шлях деескалації та дипломатії.

Як заявили в Держдепі, цей візит Блінкена має на меті підтвердити прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України.

Порядок денний візиту

Як анонсували в Держдепі США та Міністерстві закордонних справ України, американський держсекретар планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Блінкен завітає до посольства США в Києві, щоб зустрітися з його співробітниками та їх сім'ями та розповісти про плани на випадок подальшої ескалації з боку Росії.

Наступна зупинка - Берлін

Після візиту до України Блінкен вирушить до Німеччини. У Берліні він зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Там він також говоритиме про протидію російській агресії.

Загроза нападу Росії. Як США намагаються цьому запобігти

Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових, а також танки, артилерію, авіацію та інше озброєння. Водночас Москва висунула США та НАТО вимоги, виконання яких нібито гарантуватиме безпеку в Європі. Захід побоюється, що Кремль може наважитися на нове вторгнення в Україну.

Запобігти новому нападу Росії американська сторона намагається шляхом дипломатії, а також погрозами введення нових санкцій проти російських банків, енергетики та безпосередньо самого господаря Кремля Володимира Путіна.