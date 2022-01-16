Угроза вторжения РФ в Украину: США и Канада пригрозили России последствиями

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Канады Мартой Морган. Представители обеих стран говорили об угрозе вторжения Российской Федерации в Украину .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Шерман и Морган пообещали продолжать тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины. Представители стран призвали Россию к деэскалации и подчеркнули свою общую приверженность дипломатии.