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Угроза вторжения РФ в Украину: США и Канада пригрозили России последствиями

Новина українською →
США, Воскресенье 16 января 2022 02:46
Угроза вторжения РФ в Украину: США и Канада пригрозили России последствиями Фото: Венди Шерман, заместитель госсекретаря США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Канады Мартой Морган. Представители обеих стран говорили об угрозе вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Шерман и Морган пообещали продолжать тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины. Представители стран призвали Россию к деэскалации и подчеркнули свою общую приверженность дипломатии.

"Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к огромным последствиям и серьезным издержкам, включая скоординированные ограничительные экономические меры для Российской Федерации", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Напомним, ранее в США заявили, что скопление войск РФ у границ с Украиной может привести к кризису. Там призвали Путина сделать правильный выбор.

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