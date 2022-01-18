ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госдеп подтвердил завтрашний приезд Блинкена в Украину: программа визита

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 18 января 2022 14:23
Госдеп подтвердил завтрашний приезд Блинкена в Украину: программа визита Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Государственный департамент США подтвердил завтрашний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину. В рамках поездки он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Блинкен 19 января встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках визита госсекретарь США будет обсуждать единый подход в предотвращении российской угрозы для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы заставить Москву сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации.

Визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

Уже 20 января он отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Поездки и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по снижению напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

МИД Украины тоже подтвердил визит

В украинском МИД подчеркивают, что Блинкен посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в торговой, инвестиционной и сфере безопасности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о визите Блинкена со ссылкой на источник в Офисе президента.

До этого CNN сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Энтони Блинкен
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год