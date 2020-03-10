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Фондовые торги в Токио открылись падением индексов

Новости » В мире     10.03.2020 - 02:43
Фондовые торги в Токио открылись падением индексов
Иллюстративное фото (flickr)

В понедельник основные показатели Токийской биржи потеряли около 5%

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник упали почти на 3, 8%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций опустился на 3,77%, до отметки 19448 пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 3,19%, до 1377,55 пункта.

В понедельник основные показатели Токийской биржи потеряли около 5%.

Напомним, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти значительно снизились ключевые индексы.

На прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно "просели" ценные бумаги российских компаний.

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