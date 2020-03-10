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Фондові торги в Токіо відкрилися падінням індексів

Новини » В світі     10.03.2020 - 02:43
Фондові торги в Токіо відкрилися падінням індексів
Ілюстративне фото (flickr)

У понеділок основні показники Токійській біржі втратили близько 5%

Ключові індекси Токійській фондовій біржі у вівторок впали майже на 3,8%, реагуючи на обвал фондових ринків США та інших країн. Про це свідчать дані торгів.

Індекс Nikkei, який відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, за перші 15 хвилин операцій опустився на 3,77%, до позначки 19448 пунктів.

Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, знизився на 3,19%, до 1377,55 пункту.

У понеділок основні показники Токійській біржі втратили близько 5%.

Нагадаємо, за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу, і значного скорочення вартості нафти значно знизилися ключові індекси.

Минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно "просіли" цінні папери російських компаній.

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