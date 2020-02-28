Фондовые рынки обвалились в ожидании глобальной рецессии из-за коронавируса

Цены на акции показывают самое глубокое недельное падение после мирового финансового кризиса в 2008 году, поскольку стремительное распространение коронавируса подогревает опасения рецессии в Соединенных Штатах и еврозоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

В четверг, 27 февраля, основные индексы Уолл-стрит снизились шестую сессию подряд. S&P 500 закончил сессию на 12% ниже рекордного пика закрытия 19 февраля. Индекс Dow Jones Industrials упал на 4,42% до 25.766,64 пункта, S&P 500 - на 4,42% до 2.978,76 пункта, а Nasdaq Composite - на 4,61% до 8.566,48 пункта.

В пятницу, 28 февраля, цены на нефть опустились до минимума более чем за год и могут зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,0% до 50,20 долларов за баррель, на WTI - на 3,30% до 45,50 долларов за баррель. За неделю WTI потеряла около 14% - максимально с мая 2011 года, Brent - примерно 13% - максимум с середины января 2016 года.

"Коронавирус сейчас выглядит как пандемия. Но на данный момент никто не может сказать, как долго это продлится и насколько серьезным оно станет", - сказал Норихиро Фухито, главный инвестиционный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Страхи о пандемии усилились, в то время как власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, который выявлен уже примерно в 46 странах, помимо Китая.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что все страны должны подготовиться. "Этот вирус обладает пандемическим потенциалом. Это не время для страха. Сейчас настало время принять меры для предотвращения инфекции и спасения жизней", - сказал он в четверг в Женеве.

Рейтинговое агентство Moody's заявило, что пандемия, обычно подразумеваемая как болезнь, быстро распространяющаяся в разных местах, спровоцирует глобальный спад и спад в США в первой половине года.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Как сообщало РБК-Украина, к среде, 26 февраля, индекс мировых акций MSCI World за последние четыре сессии потерял около 3 триллиона долларов рыночной капитализации на фоне сообщений о распространении коронавируса Covid-19 по миру.