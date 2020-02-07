НБУ обнародовал два сценария влияния коронавируса на мировую экономику

Фото: профилактика короновірусу в Китае (news.cn)

Риск существенного влияния коронавируса на мировую и украинскую экономику сохраняется

Вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, вспышка коронавируса в Китае и его распространение в мире привели к нарастанию панических настроений на мировых товарных и финансовых рынках. Вследствие этого цены на отдельные товары, в частности нефть и железную руду, потеряли за неделю (с 24 до 31 января) от 10 до 15%, а фондовые индексы Китая - от 7 до 12%. Основной причиной такой динамики стало усиление негативных ожиданий замедления экономики Китая.

Однако в НБУ напоминают, что предыдущие случаи возникновения пандемий свидетельствуют, что реакция мировых рынков, как правило, является временной. Так, по оценкам экспертов, потери мирового ВВП от распространения вируса SARS в 2003 году составили около 40 млрд долларов, или 0,1 п. п. мирового ВВП. Мировые финансовые и товарные рынки также достаточно быстро восстанавливались. Так, в апреле 2003 года, на пике распространения вируса SARS, цены на нефть марки Brent упали на 17% м/м, а на черные металлы, которые отреагировали с определенным лагом, - на около 4% м/м в мае и июне. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась, а за год цены на эти товары выросли.

"Учитывая предыдущий опыт, скорость действий китайского правительства и беспрецедентные меры по локализации распространения заболевания, можно ожидать краткосрочное влияние от вспышки коронавируса на мировую экономику и рынки и на этот раз", - говорится в отчете.

По данным НБУ, наибольшее негативное влияние ожидаемо придется на экономику Китая, прежде всего в I квартале текущего года. Снижение внутреннего потребления и спроса со стороны Китая скажется и на мировой экономике, прежде всего в секторах услуг (туризме, торговле, секторе развлечений). Однако восстановление экономической активности в следующие кварталы, поддержанная стимулирующими мерами правительства и центрального банка Китая, которые уже предприняли ряд мер с целью стимулирования внутреннего спроса и минимизации временного ограничения внешней торговли, позволит нивелировать предыдущие эффекты. При таком развитии событий все это слабо скажется на экономике Украины и привлекательности активов ЭМ, в том числе украинских, для международных инвесторов в целом.

"Но нельзя исключить и риска более длительного эффекта от распространения вируса. Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен, прежде всего на сталь и железную руду. Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффекту от ослабления спроса добавится также негативное влияние для производственных видов деятельности. Учитывая все еще слабость последнего, резкое снижение деловой активности, вероятно, будет восстанавливаться с существенным временным лагом. Вследствие этого ослабнет внешний спрос на товары украинского экспорта. С другой стороны, более существенно снизятся и цены на мировом энергетическом рынке, что в значительной степени компенсирует снижение объемов украинского экспорта", - говорится в обзоре НБУ.

Кроме того, по данным НБУ, более весомый негативное влияние возможно через конъюнктуру мирового финансового рынка. Переоценка инвесторами рисков в связи с более существенным замедлением Китая и мировой экономики может существенно ослабить привлекательность рисковых активов стран ЭM, несмотря на мягкие мировые финансовые условия. Это может усложнить ролловер внешних обязательств для Украины, пиковые выплаты по которым приходятся на II-III кварталы 2020 года, и снизить спрос нерезидентов на гривневые ценные бумаги.

"В итоге мы оцениваем воздействие от распространения вируса как краткосрочный и преимущественно с транзитивным эффектом до конца года. Однако риск более длительного эффекта от распространения вируса остается актуальным", - говорится в отчете НБУ.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" мировой экономики, сопоставимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

Отметим, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения. В то же время, полагают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делают длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии.