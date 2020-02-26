Мировые фондовые рынки потеряли 3 трлн долларов из-за коронавируса

Фото: Shanghai Stock Exchange (russian.news.cn)

Рынки падают пятый день подряд

Индекс мировых акций MSCI World за последние четыре сессии потерял около 3 триллиона долларов рыночной капитализации на фоне сообщений о распространении коронавируса Covid-19 по миру. Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду, 26 февраля, мировые рынки падают уже пятый день подряд. Азиатские рынки акции без учета Японии упали на 1%, в то время как Токио потерял 0,8%. Общеевропейский индекс акций потерял 1%, а фьючерсы на акции на Уолл-стрит упали примерно на 0,8%. Накануне, во вторник, индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 3%.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до 54,82 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на WTI прибавили 0,04% до 49,92 долларов за баррель.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что, хотя непосредственный риск на низком уровне, глобальная ситуация предполагает вероятность пандемии. Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия достигла своего пика в Китае, но призвала другие страны подготовиться к вспышкам вируса.

Вирус уже инфицировал около 80 тыс. человек и унес более 2,7 тыс. жизней, подавляющее большинство - в Китае. США сообщили о 57 случаях заражения. Южная Корея, в которой зафиксировано более 1,1 тыс. случаев заражения, сообщила о 169 новых заболевших, включая одного американского военного.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал на две недели отменить или ограничить спортивные и культурные мероприятия, чтобы остановить распространение вируса в преддверии Олимпиады в Токио в 2020 году.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" мировой экономики, сопоставимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.