Фондові ринки обвалилися в очікуванні глобальної рецесії через коронавірус

Ціни на акції показують найглибше тижневе падіння після світової фінансової кризи у 2008 році, оскільки стрімке поширення коронавірусу підігріває побоювання рецесії в Сполучених Штатах і єврозоні. Про це повідомляє агентство Reuters.

У четвер, 27 лютого, основні індекси Уолл-стріт знизилися шосту сесію поспіль. S&P 500 завершив сесію на 12% нижче рекордного піку закриття 19 лютого. Індекс Dow Jones Industrials впав на 4,42% до 25.766,64 пунктів, S&P 500 - на 4,42% до 2.978,76 пунктів, а Nasdaq Composite - на 4,61% до 8.566,48 пунктів.

У п'ятницю, 28 лютого, ціни на нафту опустилися до мінімуму більш ніж за рік і можуть зафіксувати максимальне тижневе зниження більш ніж за чотири роки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,0% до 50,20 доларів за барель, WTI - на 3,30% до 45,50 доларів за барель. За тиждень WTI втратила близько 14% - максимально з травня 2011 року, Brent - приблизно 13% - максимум з середини січня 2016 року.

"Коронавірус зараз виглядає як пандемія. Але на даний момент ніхто не може сказати, як довго це триватиме і наскільки воно стане серйозним", - сказав Норихіро Фухіто, головний інвестиційний стратег-аналітик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Страхи щодо пандемії посилилися, в той час як влада намагається запобігти подальшому поширенню коронавірусу, який виявлено уже приблизно в 46 країнах, крім Китаю.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус сказав, що всі країни повинні підготуватися. "Цей вірус має пандемічний потенціал. Це не час для страху. Зараз настав час вжити заходів для запобігання інфекції і порятунку життів", казав він в четвер у Женеві,

Рейтингове агентство Moody's заявило, що пандемія, зазвичай хвороба, що швидко розповсюджується в різних місцях, спровокує глобальний спад і спад в США в першій половині року.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Як повідомляло РБК-Україна, до середи, 26 лютого, індекс світових акцій MSCI World за останні чотири сесії втратив близько 3 трильйонів доларів ринкової капіталізації на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-19 по світу.