Фонд соцстраха решил возобновить выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования Украины с 21 ноября возобновляет выплаты больничных и декретных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы подписал директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков, которого суд восстановил в должности.

"Есть буква закона и есть дух закона. По букве закона фонд не имеет права с 20 ноября перечислять средства на матобеспечение, хотя деньги на счетах у нас есть. Вчера весь день фонд не финансировал ни больничные, ни декретные. Но речь о социальных страховых выплатах. Утром я собрал в фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без представления Министерства социальной политики в Кабинет министров Украины изменений в бюджет не имеет. Поэтому я вынужден нарушить финдисциплину и следовать именно духу закона - сегодня я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты", - сказал он.

По данным Фонда соцстраха, с 1 января по 19 ноября 2019 года профинансировал 12,499 млрд грн материального обеспечения. В частности, 19 ноября фонду было перечислено по этому направлению 129 млн грн.

Напомним, 20 ноября Фонд социального страхования Украины (ФССУ) прекратил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

В фонде также отметили, что финансирование временно не проводится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет возобновлено после внесения изменений в бюджет Фонда соцстрахования на 2019 год. Фонд подал на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.

В Министерстве социальной политики Украины связали прекращение выплат с тем, что Печерский суд 15 ноября возобновил на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова. Министерство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора по записи в ЕГРПОУ Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.