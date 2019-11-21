Фонд соцстраху вирішив поновити виплати лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування України з 21 листопада поновлює виплати лікарняних і декретних. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, відповідні документи підписав директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков, якого суд поновив на посаді.

"Є буква закону, і є дух закону. За буквою закону фонд не має права з 20 листопада перераховувати кошти на матзабезпечення, хоча гроші на рахунках в нас є. Учора весь день фонд не фінансував ані лікарняні, ані декретні. Але мова про соціальні страхові виплати. Зранку я зібрав у фонді нараду, мені підтвердили, що законодавчо правових шляхів для відновлення виплат без подання Міністерства соціальної політики на Кабінет міністрів України змін до бюджету не має. Тому я вимушений порушити фіндисципліну і слідувати саме духу закону - сьогодні я беру на себе відповідальність і відновлюю всі виплати", - сказав він.

За даними Фонд соцстраху, з 1 січня по 19 листопада 2019 року профінансував 12,499 млрд грн матеріального забезпечення. Зокрема, 19 листопада фондом було перераховано за цим напрямом 129 млн грн.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соціального страхування України (ФССУ) припинив перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам.

У фонді також зазначили, що фінансування тимчасово не проводиться у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом і буде відновлено після внесення змін до бюджету Фонду соцстрахування на 2019 рік. Фонд подав на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд грн, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики України пов'язали припинення виплат з тим, що Печерський суд 15 листопада поновив на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова. Міністерство уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.