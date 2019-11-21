В Минсоцполитики пообещали возобновить выплаты больничных и декретных

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В министерстве настроены каким-то образом урегулировать вопрос

Министерство социальной политики планирует решить вопрос с возобновлением выплат больничных и декретных, которые были остановлены Фондом социального страхования Украины. Об этом заявил заместитель министра Олег Коваль на брифинге, передает пресс-служба мнистерства.

Как отметил чиновник, каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн и сегодня на счетах фонда 550 млн грн.

"То есть деньги у них есть. Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством фонда", - сказал Коваль.

По словам заместителя министра, заявление о приостановлении выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова: "Приостановление перечисления денег возможно лишь в случае, когда есть устное или письменное указание руководителя исполнительной дирекции фонда. Оснований для приостановки нет", - сказал он.

В то же время он заявил, что руководство не планирует сотрудничать с руководителем фонда, восстановленным в должности судом.

Напомним, 20 ноября Фонд социального страхования Украины (ФССУ) прекратил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

В фонде также отметили, что финансирование временно не проводится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет возобновлено после внесения изменений в бюджет Фонда соцстрахования на 2019 год. Фонд подал на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.

В Министерстве социальной политики Украины связали прекращение выплат с тем, что Печерский суд 15 ноября возобновил на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова. Министерство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора по записи в ЕГРПОУ Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.