ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минсоцполитики пообещали возобновить выплаты больничных и декретных

Новости » Экономика     21.11.2019 - 13:42
В Минсоцполитики пообещали возобновить выплаты больничных и декретных
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В министерстве настроены каким-то образом урегулировать вопрос

Министерство социальной политики планирует решить вопрос с возобновлением выплат больничных и декретных, которые были остановлены Фондом социального страхования Украины. Об этом заявил заместитель министра Олег Коваль на брифинге, передает пресс-служба мнистерства.

Как отметил чиновник, каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн и сегодня на счетах фонда 550 млн грн.

"То есть деньги у них есть. Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством фонда", - сказал Коваль.

По словам заместителя министра, заявление о приостановлении выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова: "Приостановление перечисления денег возможно лишь в случае, когда есть устное или письменное указание руководителя исполнительной дирекции фонда. Оснований для приостановки нет", - сказал он.

В то же время он заявил, что руководство не планирует сотрудничать с руководителем фонда, восстановленным в должности судом.

Напомним, 20 ноября Фонд социального страхования Украины (ФССУ) прекратил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

В фонде также отметили, что финансирование временно не проводится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет возобновлено после внесения изменений в бюджет Фонда соцстрахования на 2019 год. Фонд подал на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.

В Министерстве социальной политики Украины связали прекращение выплат с тем, что Печерский суд 15 ноября возобновил на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова. Министерство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора по записи в ЕГРПОУ Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

Правление Фонда соцстраха срочно соберется из-за прекращения выплат больничных В Минсоцполитики прокомментировали информацию о приостановке выплат больничных и декретных
Новости Украины Министерство социальной политикивыплаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь