Фонд Порошенко передал львовскому госпиталю реанимационное медицинское оборудование

"Благотворительный фонд Порошенко" передал партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры во Львовский областной госпиталь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко. В перечне, в частности, аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцовые помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено на запрос медиков и необходим при лечении пациентов с осложнениями коронавирусной болезни.

По словам заместителя генерального директора госпиталя Романа Середича, медучреждение является учреждением первой линии. То есть в случае, когда специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться из-за всплеска заболеваемости, пациентов будут размещать в госпитале, поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии крайне необходимо.

"Хочу поблагодарить наших друзей, можно сказать, потому что мы уже бок о бок встречаем вызов не впервые. Сейчас, к сожалению, человечество и в частности наша область сталкивается с проблемой больных на коронавирусную инфекцию. Благодаря волонтерам, депутатам мы получаем все необходимое. Все, что привезли сегодня, это очень хорошее оборудование для оказания медицинской помощи больным", - отметил представитель медучреждения.

По словам народного депутата Олега Синютки, сегодня очень важно, чтобы все общество объединилось в борьбе с коронавирусом.

В то же время, как добавил нардеп Николай Княжицкий, в партии будут и в дальнейшем оказывать помощь другим больницам.

"Мы столкнулись с тем, что в больницах по всей Украине очень часто нет элементарного: у врачей нет элементарных масок или одноразовых халатов. Поэтому я хочу поблагодарить Фонд Порошенко за такую помощь и обратить внимание всех благотворителей - к кому бы вы не относились, какие бы политические силы не представляли, какие бы деловые круги не представляли. Украина стоит перед вызовом, и все мы должны быть сильнее, чем иногда бывает наше государство", - сказал Княжицкий.

Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы - это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 года госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников антитерорестичної операции, в нем функционирует электронный Реестр демобилизованных участников АТО области.

Напомним, ранее Киевская городская клиническая больница скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко.

Как писало РБК-Украина, по словам Марины Порошенко, закупка новых аппаратов через пандемию в мире существенно осложнена и занимает не менее двух месяцев. Больница обратилась к Фонду Порошенко с просьбой профинансировать оперативное восстановление имеющегося оборудования, которое теперь полностью готово для проведения интенсивной терапии больным на коронавирус.

Сообщается, что 23 марта партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница N21 в Днепре, а в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.