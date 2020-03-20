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В киевской больнице заработали аппараты ИВЛ, переданные фондом Порошенко

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 15:37
В киевской больнице заработали аппараты ИВЛ, переданные фондом Порошенко
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко рассказала, что поставка аппаратов в Украине требует не менее одного-двух месяцев

Жена пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

Отмечается, что остальных аппараты передадут больнице в течение недели. Всего фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Учитывая ту ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру в связи с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, которые у них были, но не работали", - сказала Марина Порошенко.

Жена Порошенко объяснила, что особенность коронавируса COVID-19 в том, что он очень быстро поражает легкие, человек получает легочную недостаточность. И без того, чтобы подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, помочь такому пациенту невозможно.

Марина Порошенко также рассказала, что Фонд занимался вопросом о покупке новых аппаратов, но сегодня на украинском рынке их нет, а заказ и поставка в Украину требует не менее одного-двух месяцев.

"А эти аппараты уже могут помогать людям. Они уже будут работать каждый день и помогут спасти не одну жизнь", - подчеркнула она.

В свою очередь, директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко поблагодарил Фонд Порошенко за своевременно оказанную больнице помощь.

"Речь идет не только о заболевания коронавирус. У нас в больнице ежедневно находится не менее 20 больных на искусственной вентиляции легких. Это разные заболевания. И независимо от того, будет ли коронавирус и когда закончится эпидемия, аппараты останутся и будут спасать жизнь больных", - добавил он.

По его словам, речь идет о пациентах с крайне тяжелыми травмами, инсультами, политравмами и т. п. Заведующий отделением интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Малыш также Порошенко поблагодарил Фонд за помощь.

"Мы очень благодарны за ту помощь, которую мы сегодня получили. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких исчерпали свой ресурс и по времени использования, и по работе. Они требовали капитального ремонта. Но это очень дорого, и в больнице не было такой возможности. А сейчас мы получаем практически новые аппараты – на них заменены турбины, все датчики и все, что было нужно", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки количество инфицированных на коронавирус в Украине увеличилась. По состоянию на 20 марта, подтверждено 26 случаев заболевания.

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