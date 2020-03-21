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Порошенко призвал поддержать украинских врачей

Новости » Политика     21.03.2020 - 19:22
Порошенко призвал поддержать украинских врачей
Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, врачи сегодня - такие же защитники, как и армия

На фоне новых вызовов в особой поддержке сегодня нуждаются работники медицинских учреждений, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он сообщил, что партийные структуры в регионах уже начали волонтерскую деятельность - доставку продуктов и лекарств пожилым людям, которым особенно опасно выходить из дома.

"Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей или детей", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден, врачи сегодня - такие же защитники, как и армия. "И мы в них верим, как в солдат", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, по информации РБК-Украина, в связи с опасностью распространения коронавируса, 24 марта Рада может ввести в Украине чрезвычайное положение. На внеочередное заседание парламент может собраться во вторник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине. Кроме того, по данным Минздрава, в условиях чрезвычайного состояния больных коронавирусом пациентов начнут размещать и в частных клиниках.

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