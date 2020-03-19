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Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в киевской больнице

Новости » Медицина     19.03.2020 - 13:15
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в киевской больнице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также фонд дополнительно закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры

"Благотворительный Фонд Порошенко" откликнулся на обращение директора КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи" Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких, первые два аппарата поступят в больницу уже 19 марта. Об этом сообщили работники больницы, передает РБК-Украина.

В сообщении врачей речь идет о том, что заболевания людей на коронавирус часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью, поэтому их наличие крайне важно.

Кроме того, медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID 19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратился в фонд Петра Порошенко с просьбой оказать целевую благотворительную помощь, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.

В свою очередь, в фонде отметили, что дополнительно закупили комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на прошлой неделе в столице сделано 230 экспресс-тестов на коронавирус.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавирус. В частности, скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Всего в Украине зарегистрировано 16 случаев инфицирования.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксирован в Черновицкой области.

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