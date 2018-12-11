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Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Центренерго"

Новини » Економіка    11.12.2018 - 18:14
Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Центренерго"
Фото: Центренерго (коллаж РБК-Україна)

Дві компанії, які подали документи, на конкурс, не відповідають вимогам ФДМ

Конкурс з приватизації ПАТ "Центренерго", який раніше був призначений на 13 грудня, не відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова у Facebook.

Як зазначив Трубаров, два потенційних учасники, а це ТОВ "Укрдонінвест" та підприємство "Нафтобітумний завод" (Білорусь), не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства.

Також ними не надано копії документів на підтвердження отримання коштів на суму не меншу ніж початкова ціна продажу об’єкту, додав керівник фонду.

"Крім того, за інформацією, наданою правоохоронними органами, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ, про що учасник не повідомив в конкурсній документації", - повідомив Трубаров.

Фонд держмайна скасував конкурс з продажу &quot;Центренерго&quot;

Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Аукціон повинен був відбутися 13 грудня. Фонд державного майна України опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.

Від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень у 2019 році ФДМ вирішив приватизувати "Центренерго" під час воєнного стану
Новини України ЦентрэнергоприватизацияФонд госимущества
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