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Трубаров назвал дату аукциона по продаже "Центрэнерго"

Новости » Энергетика    26.10.2018 - 15:49
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Стартовая цена государственного пакет акций составляет почти 6 млрд гривен

Аукцион по приватизации Публичного акционерного общества "Центрэнерго" запланирован на 13 декабря. Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает РБК-Украина.

По словам Трубарова, 13 декабря в 11:00 состоится аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". Стартовая цена составляет почти 6 млрд гривен. Он также отметил, что 29 октября в "Ведомостях приватизации" будет опубликовано сообщение о проведении конкурса по принципу аукциона.

"У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов", - добавил Трубаров.

Трубаров назвал дату аукциона по продаже &quot;Центрэнерго&quot;

 

Напомним, ранее Кабмин включил в распоряжение о продаже "Центрэнерго" норму об участии не менее двух инвесторов. В противном случае приватизация данного объекта будет приостановлена.

До этого также предполагалось, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в конце ноября. В Фонде государственного имущества рассчитывали, что средства от приватизации поступят до конца года.

 

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Новости Украины ЦентрэнергоприватизацияФонд госимущества
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