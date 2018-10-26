Трубаров назвал дату аукциона по продаже "Центрэнерго"

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Стартовая цена государственного пакет акций составляет почти 6 млрд гривен

Аукцион по приватизации Публичного акционерного общества "Центрэнерго" запланирован на 13 декабря. Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает РБК-Украина.

По словам Трубарова, 13 декабря в 11:00 состоится аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". Стартовая цена составляет почти 6 млрд гривен. Он также отметил, что 29 октября в "Ведомостях приватизации" будет опубликовано сообщение о проведении конкурса по принципу аукциона.

"У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов", - добавил Трубаров.

Напомним, ранее Кабмин включил в распоряжение о продаже "Центрэнерго" норму об участии не менее двух инвесторов. В противном случае приватизация данного объекта будет приостановлена.

До этого также предполагалось, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в конце ноября. В Фонде государственного имущества рассчитывали, что средства от приватизации поступят до конца года.