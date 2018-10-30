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Фонд держмайна опублікував інструкцію для інвесторів "Центренерго"

Новини » Економіка    30.10.2018 - 12:04
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Інструкція оприлюднена на сайті Фонду держмайна

Фонд державного майна України опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в. о. голови Віталія Трубарова у Facebook.

За його словами, Фонд державного майна розробив детальну покрокову інструкцію для потенційних покупців пакета акцій "Центренерго" і розмістив її на своєму офіційному сайті.

"Інструкція розроблена для того, щоб допомогти інвесторам швидко і правильно підготувати всі документи для участі в конкурсі. В ній, зокрема, по днях розписано всі етапи проведення конкурсу та зазначено, які заходи здійснюються на кожному з етапів з моменту подачі заявок на конкурс у передачі державного пакета акцій", - додав Трубаров.

Фонд держмайна опублікував інструкцію для інвесторів &quot;Центренерго&quot;

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Аукціон відбудеться 13 грудня.

Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.

 

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