ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фонд госимущества обжалует решение суда по менеджменту ОГХК

Новости » Политика     21.04.2020 - 12:32
Фонд госимущества обжалует решение суда по менеджменту ОГХК
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

На прошлой неделе произошла попытка рейдерского захвата компании

Фонд государственного имущества Украины обжалует решение суда, который восстановил в должности уволенное руководство государственной компании АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба ФГИ.

Отметим, 17 апреля уволенное руководство ОГХК с решением Хозяйственного суда Киева проникло в офис компании, в Фонде госимущества назвали эти действия рейдерским захватом. В фонде напомнили, что НАБУ расследует дела в отношении предыдущего руководства о нанесении ущерба на сумму около 13 млн долларов.

"Фонд государственного имущества Украины будет оспаривать в установленном порядке решение Хозяйственного суда города Киева, поскольку оно является абсолютно незаконным и противоречит действующей судебной практике. Надеемся, что в ближайшее время правоохранительные органы дадут адекватную оценку этой ситуации, а также действиям судьи и бывшего менеджмента компании, который пытается незаконно ею управлять", - подчеркнул Сенниченко.

Также сообщается, что бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании и официальной Facebook-странице.

Напомним, на прошлой неделе Фонд госимущества заявил, что бывший директор ОГХК Александр Гладушко организовал и возглавил рейдерский захват компании. В частности, Гладушко вместе с бывшим менеджментом попытался захватить контроль над компанией.

​Трубаров пытается восстановиться на должности в Фонде госимущества
Новости Украины ФГИрейдерский захватОГХК
News
On Top