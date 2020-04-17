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В Фонде госимущества заявили о рейдерском захвате предприятия ОГХК

Новости » Политика     17.04.2020 - 13:06
В Фонде госимущества заявили о рейдерском захвате предприятия ОГХК
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Сейчас происходит рейдерский захват ОГХК

В Фонде государственного имущества заявили о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФГУ в Facebook.

В ФГИ отметили, что рейдерский захват ОГХК происходит прямо сейчас на улице Николая Гринченко в Киеве.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"! Призываем журналистов на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт парк")", - говорится в заявлении.

Как рассказал заместитель директора департамента коммуникаций ФГИ Николай Ганич в комментарии "Громадське", главный офис предприятия ОГХК захватили бывшие менеджеры, которые были уволены из-за информации о коррупции. Однако решение об увольнении было обжаловано в суде. Бывшие менеджеры не допускают на рабочие места новоназначенное руководство.

Сейчас к офису ОГХК прибыли представители ФГИ, которые обратились к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку действиям бывшего руководства предприятия. В ФГИ также планируют обжаловать решение суда, которое было принято 16 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 января была зафиксирована попытка рейдерского захвата компании "Профтим". Данные о владельце компании были изменены на основании поддельной доверенности.

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