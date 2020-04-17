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В Фонде госимущества рассказали подробности рейдерского захвата ОГХК

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 17:40
В Фонде госимущества рассказали подробности рейдерского захвата ОГХК
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

По словам главы Фонда, контроль над ОГХК хотел захватить бывший директор

В Фонде госимущества заявили, что рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) организовал и возглавил бывший директор компании Александр Гладушко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

По словам главы Фонда Дмитрия Сенниченко, Гладушко вместе с бывшим менеджментом предприятия попытались захватить контроль над компанией.

"Сегодня утром произошла попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией", - говорится в его заявлении.

Сенниченко также рассказал, что против предыдущего менеджмента ГП детективы Национального антикоррупционного бюро завели несколько уголовных дел за нанесение ущерба ОГХК на сумму около 13 млн долларов США.

"Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию", - отметил глава ФГИ.

Напомним, сегодня утром в Фонде государственного имущества заявили о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания". Вместе с тем, в Национальной полиции отказались называть события в ОГХК рейдерским захватом.

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