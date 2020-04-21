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Фонд держмайна оскаржить рішення суду щодо менеджменту ОГХК

Новини » Політика     21.04.2020 - 12:32
Фонд держмайна оскаржить рішення суду щодо менеджменту ОГХК
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Минулого тижня сталася спроба рейдерського захоплення компанії

Фонд державного майна України оскаржить рішення суду, який поновив на посаді звільнене керівництво державної компанії АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Про це заявив глава фонду Дмитро Сенниченко, передає прес-служба ФДМ.

Відзначимо, 17 квітня звільнене керівництво ОГХК з рішенням Господарського суду Києва проникло до офісу компанії, у Фонді держмайна назвали ці дії рейдерським захопленням. У фонді нагадали, що НАБУ розслідує справи проти попереднього керівництва про заподіяння збитків на суму близько 13 млн доларів.

"Фонд державного майна України буде оскаржувати в установленому порядку рішення Господарського суду міста Києва, оскільки воно є абсолютно незаконним і суперечить чинній судовій практиці. Сподіваємося, що найближчим часом правоохоронні органи дадуть адекватну оцінку цій ситуації, а також діям судді та колишнього менеджменту компанії, який намагається незаконно нею управляти", - підкреслив Сенниченко.

Також повідомляється, що колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії і офіційної Facebook-сторінки.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна заявив, що колишній директор ОГХК Олександр Гладушко організував і очолив рейдерське захоплення компанії. Зокрема, Гладушко разом з колишнім менеджментом спробував захопити контроль над компанією.

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Новини України ФГИрейдерский захватОГХК
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