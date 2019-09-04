Фонд энергоэффективности начал свой первый проект

Фонд энергоэффективности начал реализовывать программу комплексной модернизации многоэтажек "Энергодом". Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, с 3 сентября 2019 года ОСМД могут подавать заявки для участия в программе "Энергодом" через все отделения банков-партнеров, первым из которых стал государственный АБ "Украгазбанк".

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение затрат на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".

Как сообщало РБК-Украина, члены наблюдательного совета Фонда энергоэффективности на первом заседании 17 декабря 2018 года избрали главой совета Анджея Райкевича, который имеет большой опыт работы в сфере энергоэффективности в Польше и других европейских странах.

Напомним, в апреле 2018 года Европейский союз вместе с Германией и IFC подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорського фонда. В июне Украина получила первый выделенный транш в размере 50 млн евро. Средства направляются на техническую помощь Фонда и непосредственно на финансирование проектов. В июле Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн для запуска его полноценной работы.

В декабре 2018 года Европейский Союз предоставил второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.