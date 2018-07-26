Фонд энергоэффективности получил 1,6 млрд гривен для запуска своей работы

Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Средства в 1,6 млрд гривен для Фонда энергоэффективности были заложены в бюджете на 2018 год, а сегодняшним решение правительство увеличило уставной капитал до этого уровня. Это позволит запустить полноценную работу Фонда, а также внедрение программ по энергоэффективности в жилом секторе.

Отметим, кроме бюджетных средств, программы Фонда будут софинансироваться международными партнерами. По словам вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, в ближайшее время будет начата процедура конкурсного отбора членов наблюдательного совета Фонда.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил порядок назначения членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности. Наблюдательный совет формируется в составе двух представителей правительства, двух независимых членов и одного представителя международных доноров.