Главой набсовета Фонда энергоэффективности избран поляк

Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Райкевич имеет опыт работы в сфере энергоэффективности в Европе

Члены наблюдательного совета Фонда энергоэффективности на первом заседании 17 декабря 2018 года избрали председателем совета Анджея Райкевича, который имеет большой опыт работы в сфере энергоэффективности в Польше и других европейских странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу вице-премьер-министра Украины.

Также члены совета утвердили регламент проведения заседаний; определили порядок отбора членов дирекции и руководителя подразделения внутреннего аудита; одобрили план работы на 2018 год и первый квартал 2019 года.

"Следующий важный шаг - объявление конкурса по отбору менеджмента", - добавили в службе.

Напомним, в состав наблюдательного совета Фонда энергоэффективности уже назначены четыре человека: два независимых члены, которые были избраны по конкурсному отбору, два - представители от правительства. Ожидается назначение представителя от Европейского Союза.

Напомним, в апреле Европейский союз, вместе с Германией и IFC подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорского фонда. В июне Украина получила первый выделенный транш в размере 50 млн евро. Средства направляются на техническую помощь Фонда и непосредственно на финансирование проектов. В июле Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

В декабре 2018 года Европейский Союз предоставил второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.