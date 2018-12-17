ЕС выделил многомиллионный транш для Фонда энергоэффективности

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Средства будут направлены на безвозвратные гранты для ОСМД

Европейский Союз предоставляет второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности. Об этом сообщает РБК-Украина. со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Украины.

По данным пресс-службы, эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, который в июне Украина уже получила от ЕС на работу фонда.

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине (EE4U-II)" подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган.

Средства будут направлены в Мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).

Как отметил Зубко, поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности: предоставление безвозвратных грантов ОСМД для проведения мероприятий по энергоэффективности, техническая поддержка ОСМД в подготовке заявлений в фонд. Также Украина договорилась о помощи немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины.

Напомним, ранее Европейский союз вместе с Германией и IFC подписали 22 апреля соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создание Мультидонорського фонда и уже в июне Украина получила первый выделенный транш в размере 50 млн евро. Средства направляются на техническую помощь Фонда и непосредственно на финансирование проектов. В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку Фонда энергоэффективности предусмотрено 1,6 млрд грн.

Напомним, в апреле Европейский союз, вместе с Германией и IFC подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создание Мультидонорського фонда. В июне Украина получила первый выделенный транш в размере 50 млн евро. Средства направляются на техническую помощь фонда и непосредственно на финансирование проектов. В июле Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре вице-премер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.