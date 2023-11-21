Фонд госимущества получил нового главу: кто им стал

Верховная рада сегодня, 9 ноября, назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от голоса Ярослава Железняка.

За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.

Фото: Рада проголосовала за назначение Коваля главой ФГИ (t.me/yzheleznyak)

Что этому предшествовало

Сначала информация о возможном назначении Коваля на должность главы ФГИ поступила от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый глава Фонда государственного имущества Украины. Кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", - написал Арахамия в своем Telegram 8 ноября.

В свою очередь нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что голосование в Раде о назначении запланировано на 9 ноября.

"Это один из "старейших" руководителей областей (Ровенская область), назначенный еще при Гончаруке в 9-го сентября 2019-го. Когда еще все в лифт верили. Ну и удержаться 4 года в должности - это круто)))️", - написал нардеп.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Коваля главой Фонда государственного имущества.

Вместо Умерова

Напомним, что с осени прошлого года и в текущий Фонд государственного имущества руководил Рустем Умеров. Затем он перешел в должность министра обороны.

Так, 4 сентября 2023 года он подал заявление об отставке, а уже на следующий день Верховная рада уволила его с этой должности. После чего Умеров стал министром обороны Украины, а место руководителя Фонда госимущества осталось вакантным.

Ранее в СМИ писали, что вместо Умерова главой ФГИ планировали назначить Ольгу Песчанскую, которая была руководителем Антимонопольного комитета. Но якобы, несмотря на увольнение из АМКУ, она отказалась перейти в Фонд госимущества.

Кто такой Виталий Коваль

Виталий Коваль родился в городе Березно (Ровенская область) 28 июля 1981 года. Женат, воспитывает двух дочерей.

Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело с присвоением квалификации магистра по банковскому делу в 2003 году. В 2017 году Коваль получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

На протяжении 2004-2006 работал в банковской сфере, в частности в кредитном департаменте Укргазбанка.

По данным движения "Честно", с 2006 по 2019 год Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Коваль также является членом Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.

В сентябре 2019 года был назначен на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".

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