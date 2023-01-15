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Фонд Ахметова готовий допомагати дітям, яких було поранено під час ракетного удару по Дніпру

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Неділя 15 січня 2023 15:58
Фонд Ахметова готовий допомагати дітям, яких було поранено під час ракетного удару по Дніпру Фото: Фонд Ахметова готовий допомагати дітям, яких було поранено під час ракетного удару по Дніпру (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Ріната Ахметова готовий надавати допомогу дітям, яких було поранено під час атаки по житловому будинку у Дніпрі. Йдеться про екстрену допомогу, а також відновлення здоров'я дитини після пережитого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Якщо ваша дитина отримала поранення будь-якого ступеня тяжкості, ви можете звернутися за допомогою до фонду, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.

Проект "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" було створено шість років тому для допомоги дітям із Донецької та Луганської областей: за цей час для хлопців та дівчат було проведено 139 реабілітаційних курсів у кращих санаторіях України.

Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

В результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Пізніше в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.

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