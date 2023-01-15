Фонд Ахметова готов помогать детям, которые были ранены во время ракетного удара по Днепру

Фото: Фонд Ахметова готов помогать детям, раненым во время ракетного удара по Днепру (t.me/V_Zelenskiy_official)

Фонд Рината Ахметова готов оказывать помощь детям, раненым во время атаки по жилому дому в Днепре. Речь идет об экстренной помощи, а также о восстановлении здоровья ребенка после пережитого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Если ваш ребенок получил ранение любой степени тяжести, вы можете обратиться за помощью в фонд, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001. Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" был создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины.