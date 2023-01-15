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Фонд Ахметова готов помогать детям, которые были ранены во время ракетного удара по Днепру

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Воскресенье 15 января 2023 15:58
Фонд Ахметова готов помогать детям, которые были ранены во время ракетного удара по Днепру Фото: Фонд Ахметова готов помогать детям, раненым во время ракетного удара по Днепру (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Рината Ахметова готов оказывать помощь детям, раненым во время атаки по жилому дому в Днепре. Речь идет об экстренной помощи, а также о восстановлении здоровья ребенка после пережитого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Если ваш ребенок получил ранение любой степени тяжести, вы можете обратиться за помощью в фонд, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" был создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины.

Напомним, 14 января россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры , по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Позже в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

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