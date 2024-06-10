Фон дер Ляйєн хоче мати в Європарламенті "центр" з проєвропейських і проукраїнських партій

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір Європейської народної партії (ЄНП) формувати в оновленому Європейському парламенті після виборів "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи перед журналістами в Європейському парламенті під час оголошення результатів виборів до ЄП вона зазначила, що сьогодні "хороший день для Європейської народної партії".

Так, згідно з останніми даними екзитполів, ЄНП збирається отримати 189 місць у Європейському парламенті, за нею йдуть Соціалісти та демократи зі 135 і політсила "Відновити Європу" з 83 місцями.

Разом з тим група європейських консерваторів і реформістів, до якої входять такі партії, як "Італійські брати" Джорджії Мелоні, за прогнозами, можуть отримати 72 місця, а ультраправа "Ідентичність і демократія" - 58.

"Ми виграли європейські вибори. Ці вибори дали нам два меседжі", - сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, по-перше, у центрі залишається більшість "для сильної Європи, а це вкрай важливо для стабільності".

"Іншими словами, центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві та праві отримали підтримку, і тому результат пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру", - висловилася фон дер Ляйєн.

Вона додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "проверховенство права".

Також фон дер Ляйєн заявила, що зараз "світ навколо нас перебуває в сум'ятті".

"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та намагаються послабити Європу. Ми ніколи цього не допустимо. Ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", - наголосила вона.

Вибори в Європарламент 2024

Нагадаємо, з 6 по 9 червня тривали загальноєвропейські вибори до Європейського парламенту, нове скликання якого має розпочати роботу 16 липня.

За результатами екзитполів, у ФРН ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.

Також стало відомо, що у Франції за результатами екзитполів, на виборах перемагає партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен, а партія "Відродження" президента Еммануеля Макрона отримує 2-е місце.

В Італії, як вказують дані екзитполу Opinio Rai, лідирує партія чинного глави уряду Джорджі Мелоні "Брати Італії" з очікуваним результатом 26-30%.

З попередньою оцінкою того, як може виглядати нове скликання Європарламенту, можна ознайомитись за цим посиланням.

Додамо, РБК-Україна у матеріалі підбиває головні підсумки виборів до Європейського парламенту.