Як буде виглядати новий склад Європарламенту: попередня оцінка

В Євросоюзі сьогодні, 9 червня, добігає кінця голосування на виборах до Європейського парламенту (ЄП). Вже відомо, скільки крісел в новому скликанні можуть отримати фракції ЄП.

Згідно з попереднім прогнозом розподілу місць, які ґрунтуються на оцінці голосування в країнах ЄС, свою першість в новому скликанні Європарламенту збереже фракція Європейської народної партії. ЄНП може отримати 181 місце.

Скільки місць можуть отримати інші фракції:

Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) - 135

"Оновити Європу" (Renew Europe) - 82

Європейських консерваторів і реформістів (ECR) - 71

"Ідентичність і демократія" - 62

Зелені/Європейський вільний альянс (Greens-EFA) - 53

Європейських об'єднаних лівих (GUE/NGL) - 34

Ще 51 місце можуть отримати незалежні євродепутати. Стільки ж місць можуть отримати депутати, які надалі можуть стати частиною якоїсь з фракцій ЄП.

Загалом в новому скликанні Європарламенту буде 720 місць.

Що значать ці результати

Загалом, за наявними на цей час оцінками, дві головні групи Європарламенту - Європейська народна партія (правоцентристи) та Соціал-демократи (лавоцентристи) - зберегли свої домінуючі позиції. ЄНП зросла на 5 депутатських місць, есдеки втратили чотири.

Дві інші групи - Renew (ліберали) та Зелені - вибори провалили, втративши 20 і 18 місць відповідно. Група Європейських консерваторів та реформістів (правоконсервативна) приросла на два мандати. Головними переможцями виборів можна назвати праворадикалів з групи "Ідентичність та демократія" - їхнє представництво збільшилось на 13 місць.

Втім, поточний розклад сил показує, що у Європарламенті може зберегтися фактично існуюча коаліція у складі ЄНП+соціал-демократи+Renew, яка разом отримує 398 місць.

Але ситуація може змінитися. Головне завдання Європарламенту на найближчий час - затвердити нову голову Єврокомісії, для чого знадобиться більшість у 361 голос. Основним кандидатом на цю посаду є чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Втім, за інформацією багатьох європейських ЗМІ, не менше 10% депутатів з коаліції ЄНП+соціал-демократи+Renew не готові її підтримати. Тож якщо фінальний розподіл місць в Європарламенті залишиться таким же, як і за прогнозами, голосів за призначення фон дер Ляйєн напевно не вистачить.

У неї є кілька варіантів виходу з ситуації. Перший - долучити до коаліції на свою підтримку ще й групу Зелених. Але з огляду на їхній провальний результат на виборах, така більшість все одно буде хиткою.

Інший сценарій - фон дер Ляйєн спробує домовитись з правими групами, насамперед Європейськими консерваторами та реформістами, "обличчям" яких є італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. А та вже може домовитись з праворадикалами з Ідентичності та демократії, найвідомішим політиком в цьому таборі є Марін Ле Пен з Франції. Це означатиме, що чи не вперше за час існування Європарламенту праворадикали зможуть зайти в загальноєвропейські керівні структури. Саме це лякає більш помірковані групи в Європарламенті – тож, приміром, ліберали з Renew в таке об'єднання точно не підуть.

Великий фактор невизначеності - понад сотня новообраних депутатів, які не належать до жодної з великих парламентських груп. За одним із сценаріїв, праві групи Мелоні та Ле Пен можуть об'єднатися в одну, і якщо вони долучать до своїх лав хоча б декількох правих чи праворадикальних однодумців, то можуть стати другою за величиною групою в усьому Європарламенті, потіснивши соціал-демократів. А це однозначно вплине на розподіл влади в Євросоюзі на найближчі п'ять років.