Як буде виглядати новий склад Європарламенту: попередня оцінка
В Євросоюзі сьогодні, 9 червня, добігає кінця голосування на виборах до Європейського парламенту (ЄП). Вже відомо, скільки крісел в новому скликанні можуть отримати фракції ЄП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Європарламенту.
Згідно з попереднім прогнозом розподілу місць, які ґрунтуються на оцінці голосування в країнах ЄС, свою першість в новому скликанні Європарламенту збереже фракція Європейської народної партії. ЄНП може отримати 181 місце.
Скільки місць можуть отримати інші фракції:
- Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D) - 135
- "Оновити Європу" (Renew Europe) - 82
- Європейських консерваторів і реформістів (ECR) - 71
- "Ідентичність і демократія" - 62
- Зелені/Європейський вільний альянс (Greens-EFA) - 53
- Європейських об'єднаних лівих (GUE/NGL) - 34
Ще 51 місце можуть отримати незалежні євродепутати. Стільки ж місць можуть отримати депутати, які надалі можуть стати частиною якоїсь з фракцій ЄП.
Загалом в новому скликанні Європарламенту буде 720 місць.
Що значать ці результати
Загалом, за наявними на цей час оцінками, дві головні групи Європарламенту - Європейська народна партія (правоцентристи) та Соціал-демократи (лавоцентристи) - зберегли свої домінуючі позиції. ЄНП зросла на 5 депутатських місць, есдеки втратили чотири.
Дві інші групи - Renew (ліберали) та Зелені - вибори провалили, втративши 20 і 18 місць відповідно. Група Європейських консерваторів та реформістів (правоконсервативна) приросла на два мандати. Головними переможцями виборів можна назвати праворадикалів з групи "Ідентичність та демократія" - їхнє представництво збільшилось на 13 місць.
Втім, поточний розклад сил показує, що у Європарламенті може зберегтися фактично існуюча коаліція у складі ЄНП+соціал-демократи+Renew, яка разом отримує 398 місць.
Але ситуація може змінитися. Головне завдання Європарламенту на найближчий час - затвердити нову голову Єврокомісії, для чого знадобиться більшість у 361 голос. Основним кандидатом на цю посаду є чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Втім, за інформацією багатьох європейських ЗМІ, не менше 10% депутатів з коаліції ЄНП+соціал-демократи+Renew не готові її підтримати. Тож якщо фінальний розподіл місць в Європарламенті залишиться таким же, як і за прогнозами, голосів за призначення фон дер Ляйєн напевно не вистачить.
У неї є кілька варіантів виходу з ситуації. Перший - долучити до коаліції на свою підтримку ще й групу Зелених. Але з огляду на їхній провальний результат на виборах, така більшість все одно буде хиткою.
Інший сценарій - фон дер Ляйєн спробує домовитись з правими групами, насамперед Європейськими консерваторами та реформістами, "обличчям" яких є італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. А та вже може домовитись з праворадикалами з Ідентичності та демократії, найвідомішим політиком в цьому таборі є Марін Ле Пен з Франції. Це означатиме, що чи не вперше за час існування Європарламенту праворадикали зможуть зайти в загальноєвропейські керівні структури. Саме це лякає більш помірковані групи в Європарламенті – тож, приміром, ліберали з Renew в таке об'єднання точно не підуть.
Великий фактор невизначеності - понад сотня новообраних депутатів, які не належать до жодної з великих парламентських груп. За одним із сценаріїв, праві групи Мелоні та Ле Пен можуть об'єднатися в одну, і якщо вони долучать до своїх лав хоча б декількох правих чи праворадикальних однодумців, то можуть стати другою за величиною групою в усьому Європарламенті, потіснивши соціал-демократів. А це однозначно вплине на розподіл влади в Євросоюзі на найближчі п'ять років.
Вибори в Європарламент 2024
Загальноєвропейські вибори до Європарламенту тривали з 6 по 9 червня. Нове скликання Європарламенту розпочне свою роботу вже 16 липня. Перший його рішенням стане обрання свого президента. Очікується, що євродепутати оберуть на новий термін чинну президентку Роберту Мецолу.
Разом з Європарламентом після цих виборів в ЄС оновиться і склад Європейської комісії, разом з її головою. Голосування щодо обрання голови Єврокомісії буде призначене після того, як лідери ЄС оберуть кандидата на цю посаду.
Наразі незрозуміло, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн утриматися на посаді на ще один п'ятирічний термін, оскільки вона стикається з суттєвою протидією серед фракцій ЄП.
Після призначення або переобрання голова Єврокомісії повинна буде сформувати новий склад єврокомісарів. Важливим для України є те, хто отримає портфелі єврокомісарів з розширення та оборони, а також те, хто замінить головного дипломата ЄС - Жозепа Борреля.
Детальніше про вибори до Європарламенту та їх важливість для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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