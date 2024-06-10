В Італії на виборах до Європарламенту перемагає партія Мелоні, - екзитполи

В Італії партія чинного глави уряду Джорджи Мелоні "Брати Італії" випереджає на виборах до Європейського парламенту інші політсили країни з очікуваним результатом в 26 до 30%. Такі дані вказує перший екзитпол Opinio Rai.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

Після закриття у неділю, 9 червня, виборчих дільниць в Італії з'явилися дані екзитполу щодо попередніх результатів голосування. Так, за інформацією Opinio Rai:

лівоцентристська Демократична партія (Pd) може здобути підтримку 21%-25% виборців,

"Рух п'яти зірок" (5 Star Movement) - 10-14%,

партія Forza Italia може отримати від 8,5 до 10%,

політсила Lega - від 8 до 10%,

партія Alleanza Verdi Sinistra - від 5 до 7%.

Вибори в Європарламент

Нагадаємо, з 6 по 9 червня тривали загальноєвропейські вибори до Європейського парламенту, нове скликання якого має розпочати роботу 16 липня.

Раніше повідомлялося, що за результатами екзитполів, у ФРН ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.

Також стало відомо, що у Франції за результатами екзитполів, на виборах перемагає партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен, а партія "Відродження" президента Еммануеля Макрона отримує 2-е місце.

З попередньою оцінкою того, як може виглядати нове скликання Європарламенту, можна ознайомитись за цим посиланням.

Більш детально про вибори до Європарламенту та їх важливість для України, - читайте в матеріалі РБК-Україна.