Фон дер Ляйен хочет иметь в Европарламенте "центр" из проевропейских и проукраинских партий

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейской народной партии (ЕНП) формировать в обновленном Европейском парламенте после выборов "центр" с политсилами, имеющими, в частности, проевропейскую и проукраинскую позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Выступая перед журналистами в Европейском парламенте во время оглашения результатов выборов в ЕП, она отметила, что сегодня "хороший день для Европейской народной партии".

Так, согласно последним данным экзитполов, ЕНП собирается получить 189 мест в Европейском парламенте, за ней следуют Социалисты и демократы со 135 и политсила "Восстановить Европу" с 83 местами.

Вместе с тем группа европейских консерваторов и реформистов, в которую входят такие партии, как "Итальянские братья" Джорджии Мелони, по прогнозам могут получить 72 места, а ультраправая "Идентичность и демократия" - 58.

"Мы выиграли европейские выборы. Эти выборы дали нам два месседжа", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, во-первых, в центре остается большинство "для сильной Европы, а это очень важно для стабильности".

"Другими словами, центр держится. Но это также правда, что крайние левые и правые получили поддержку, и потому результат связан с большой ответственностью для партий центра", - высказалась фон дер Ляйен.

Она добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский" и поддерживает "проверховенство права".

Также фон дер Ляйен заявила, что сейчас "мир вокруг нас находится в смятении".

"Силы извне и изнутри пытаются дестабилизировать наши общества и пытаются ослабить Европу. Мы никогда этого не допустим. Эти результаты выборов показывают, что большинство европейцев хотят сильной Европы", - подчеркнула она.

Выборы в Европарламент 2024

Напомним, с 6 по 9 июня проходили общеевропейские выборы в Европейский парламент, новый созыв которого должен начать работу 16 июля.

По результатам экзитполов, в ФРГ ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.

Также стало известно, что во Франции по результатам экзитполов на выборах побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает 2-е место.

В Италии, как указывают данные экзитпола Opinio Rai, лидирует партия действующего главы правительства Джорджи Мэлони "Братья Италии" с ожидаемым результатом в 26 до 30%.

С предварительной оценкой того, как может выглядеть новый созыв Европарламента, можно ознакомиться по этой ссылке.

Добавим, РБК-Украина в материале подводит главные итоги выборов в Европейский парламент.