Фон дер Ляєн закликала ЄС купувати зброю в України: це вигідно всім
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Європейського Союзу активніше співпрацювати з українським ВПК та закуповувати зброю безпосередньо в України.
Про це заявила президентка Єврокомісії на конференції з відновлення України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.
Під час виступу на Римській конференції вона наголосила, що українські виробники мають сучасні, якісні системи озброєння, які можна швидко та недорого постачати. Проте нині їхні потужності завантажені лише на 60%.
"Це саме те, що потрібно країнам ЄС. Наші держави-члени можуть використовувати кредити SAFE, щоб напряму закуповувати в України. Це вигідно Європі, а для України - це критично важливе джерело доходу та зміцнення оборонного сектору", - заявила фон дер Ляєн.
Також вона запевнила, що підтримка України з боку Європи лишається непохитною на всіх рівнях - військовому, фінансовому та політичному.
"Ми завжди будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно", - наголосила президентка Єврокомісії.
Конференція з відновлення України
10 липня у Римі розпочалась четверта Конференція з питань відновлення України, де обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій. Сьогодні її відкрив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні.
Водночас президент України Володимир Зеленський закликав учасників конференції з відновлення України допомогти визначити конкретні фінансові механізми допомоги.
Також на конференції Зеленський прокоментував останню масовану атаку РФ на Україну 10 липня із застосуванням сотень модифікованих російсько-іранських дронів-камікадзе "Шахед".
Крім того, президент України наголосив, що Захід має використовувати не лише прибутки від заморожених російських активів, а й самі активи. Ці кошти, за його словами, мають спрямовуватись на відновлення України.
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