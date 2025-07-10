Фон дер Ляєн закликала ЄС купувати зброю в України: це вигідно всім

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Європейського Союзу активніше співпрацювати з українським ВПК та закуповувати зброю безпосередньо в України.

Про це заявила президентка Єврокомісії на конференції з відновлення України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.

Під час виступу на Римській конференції вона наголосила, що українські виробники мають сучасні, якісні системи озброєння, які можна швидко та недорого постачати. Проте нині їхні потужності завантажені лише на 60%.

"Це саме те, що потрібно країнам ЄС. Наші держави-члени можуть використовувати кредити SAFE, щоб напряму закуповувати в України. Це вигідно Європі, а для України - це критично важливе джерело доходу та зміцнення оборонного сектору", - заявила фон дер Ляєн.

Також вона запевнила, що підтримка України з боку Європи лишається непохитною на всіх рівнях - військовому, фінансовому та політичному.

"Ми завжди будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно", - наголосила президентка Єврокомісії.