Зеленський: активи РФ повинні йти на відновлення України, необхідно чітко домовитись

Захід повинен використовувати не лише доходи від заморожених російських активів, але й самі активи. Кошти повинні йти на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на конференції з відновлення України.

"Ми повинні чітко домовитися, що заморожені російські активи повинні піти на відновлення України. Не тільки доходи від цих активів, але й самі активи повинні використовуватися, і набагато активніше, ніж зараз, для порятунку життів", - заявив президент.

Він додав, що Україна також потребує чіткої системи відновлення - спеціального фонду відновлення та фінансування на різних рівнях для державного бюджету та місцевих громад.

"Ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, який може підтримати нашу силу, виробництво, логістику та відновлення", - зауважив Зеленський.