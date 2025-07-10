ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський: активи РФ повинні йти на відновлення України, необхідно чітко домовитись

Четвер 10 липня 2025 13:57
UA EN RU
Зеленський: активи РФ повинні йти на відновлення України, необхідно чітко домовитись Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід повинен використовувати не лише доходи від заморожених російських активів, але й самі активи. Кошти повинні йти на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на конференції з відновлення України.

"Ми повинні чітко домовитися, що заморожені російські активи повинні піти на відновлення України. Не тільки доходи від цих активів, але й самі активи повинні використовуватися, і набагато активніше, ніж зараз, для порятунку життів", - заявив президент.

Він додав, що Україна також потребує чіткої системи відновлення - спеціального фонду відновлення та фінансування на різних рівнях для державного бюджету та місцевих громад.

"Ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, який може підтримати нашу силу, виробництво, логістику та відновлення", - зауважив Зеленський.

Заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів активів Центрального банку Російської Федерації (РФ). Ці кошти перебувають на рахунках у європейських та американських фінансових установах, найбільша частина - у Європейському Союзі (ЄС), зокрема в кліринговій палаті Euroclear.

Питання використання активів вже порушується не перший рік. Наразі ж союзники України використовують доходи від активів для підтримки Києва.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, наразі Київ спостерігає еволюцію в позиції європейських країн щодо питання використання активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом