Фон дер Ляйен призвала ЕС покупать оружие у Украины: это выгодно всем

Об этом заявила президент Еврокомиссии на конференции по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.

Во время выступления на Римской конференции она подчеркнула, что украинские производители имеют современные, качественные системы вооружения, которые можно быстро и недорого поставлять. Однако сейчас их мощности загружены лишь на 60%.

"Это именно то, что нужно странам ЕС. Наши государства-члены могут использовать кредиты SAFE, чтобы напрямую закупать у Украины. Это выгодно Европе, а для Украины - это критически важный источник дохода и укрепления оборонного сектора", - заявила фон дер Ляйен.

Также она заверила, что поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой на всех уровнях - военном, финансовом и политическом.

"Мы всегда будем рядом с Украиной, сколько потребуется", - подчеркнула президент Еврокомиссии.