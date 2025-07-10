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Фон дер Ляйен призвала ЕС покупать оружие у Украины: это выгодно всем

Четверг 10 июля 2025 14:26
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Фон дер Ляйен призвала ЕС покупать оружие у Украины: это выгодно всем Фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского Союза активнее сотрудничать с украинским ВПК и закупать оружие непосредственно в Украине.

Об этом заявила президент Еврокомиссии на конференции по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.

Во время выступления на Римской конференции она подчеркнула, что украинские производители имеют современные, качественные системы вооружения, которые можно быстро и недорого поставлять. Однако сейчас их мощности загружены лишь на 60%.

"Это именно то, что нужно странам ЕС. Наши государства-члены могут использовать кредиты SAFE, чтобы напрямую закупать у Украины. Это выгодно Европе, а для Украины - это критически важный источник дохода и укрепления оборонного сектора", - заявила фон дер Ляйен.

Также она заверила, что поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой на всех уровнях - военном, финансовом и политическом.

"Мы всегда будем рядом с Украиной, сколько потребуется", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Конференция по восстановлению Украины

10 июля в Риме началась четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины, где обсудят ключевые направления восстановления страны и привлечения инвестиций. Сегодня ее открыл глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал участников конференции по восстановлению Украины помочь определить конкретные финансовые механизмы помощи.

Также на конференции Зеленский прокомментировал последнюю массированную атаку РФ на Украину 10 июля с применением сотен модифицированных российско-иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Запад должен использовать не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы. Эти средства, по его словам, должны направляться на восстановление Украины.

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Евросоюз Оружие в Украине Урсула фон дер Ляйен
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