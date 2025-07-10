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Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла

Україна, Четвер 10 липня 2025 13:40
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Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відбудова України може відбутись у форматі коаліції міжнародних партнерів за прикладом плану Маршалла. Це б сприяло економічному зростанню та модернізації інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Зараз нам потрібно створити коаліцію для відновлення. Нехай це буде момент, з якого ми почнемо. Ми знаємо, що зруйнувала Росія, і ми знаємо, що потрібно для відновлення України, українського народу, нашого життя", - наголоси впрезидент.

Він зазначив, що для початку потрібен системний підхід, а саме - коаліція з чітким керівництвом.

"Країни та компанії, які можуть очолити процес і залучити до нього інших. Нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте про роль, яку відіграв план Маршалла у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа вже багато десятиліть насолоджується миром та економічним зростанням", - зазначив він.

Водночас глава України наголосив, що зараз є реальна можливість започаткувати нову хвилю прогресу.

"Нам потрібен підхід у стилі плану Маршалла - і ми повинні розробити його разом. Відбудова України стосується не тільки нашої країни, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць - спосіб, у який ми відбудовуємо нашу країну, може також модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість", - пояснив він.

Після чого Зеленський попросив європейських партнерів підтримати коаліцію з відновлення та допомогти визначити конкретні механізми фінансування.

План Маршала для України

Зауважимо, що раніше сьогодні спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог також задав про план Маршалла.

Він зауважив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий "План Маршалла".

Зауважимо, що план Маршалла - це програма економічної допомоги країнам Західної Європи після Другої світової війни, яка була ініційована Штатами у 1947 році.

Її офіційна назва - Європейська програма відновлення (European Recovery Program, ERP), а ініціатором свого часу виступив державний секретар США Джордж Маршалл. Саме від його імені план і отримав назву.

За оцінкою НБУ, ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України в такому ж форматі поки що становить менш як 15%. НБУ навіть не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.

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Володимир Зеленський Інфраструктура Війна в Україні
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