ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це чистий тероризм": Зеленський в Римі розповів про нову масовану атаку на Київ

Рим, Четвер 10 липня 2025 13:13
UA EN RU
"Це чистий тероризм": Зеленський в Римі розповів про нову масовану атаку на Київ Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Протягом останніх ночей Україна зазнає масштабних повітряних атак із застосуванням сотень модифікованих російсько-іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Лише цієї ночі вони здійснили чергову масовану атаку по Україні. В основному по нашій столиці - Києву. В ударі були задіяні російсько-іранські Шахеди. Ці дрони було сильно модифіковано., щоб вони спричиняли більше руйнувань і щоб їх було важче збити", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна зараз стикається з атаками сотень цих дронів кожної ночі.

"Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет. Цієї ночі - близько 400. І вони намагаються робити це якомога частіше", - додав він.

За словами президента, це саме те, чого хоче російський диктатор Володимир Путін.

"Щоб наші люди страждали, щоб тікали з України. І щоб будинки, школи, саме життя було знищено всюди. Не лише біля передової", - підсумував Зеленський.

Обстріл Києва 10 липня

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару, як вже згадувалось, став саме Київ.

Росіяни запустили в напрямку столиці дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста.

Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі й не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Луцьк 9 липня

Також ми писали, що минулої ночі російська армія масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, загалом було зафіксовано 741 ціль повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено.

Варто додати, що в ніч на 9 липня, основна ворожа атака була зосереджена на Луцьк. Внаслідок обстрілу у місті були пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Україна Атака дронів
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом