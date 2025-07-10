ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Голова МЗС Італії відкрив конференцію з відновлення України

Четвер 10 липня 2025 13:04
UA EN RU
Голова МЗС Італії відкрив конференцію з відновлення України Фото: Антоніо Таяні, голова Міністерства закордонних справ Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні відкрив Конференцію з відновлення України в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні, якого цитує The Guardian.

"Ми хочемо провести цей захід сьогодні і завтра, тому що віримо в Україну... Ця зустріч не є лише економічною, ми хочемо надіслати чіткий сигнал: Україна не самотня. Ми хочемо підтримати вашу свободу, вашу незалежність", - додав він.

Після цього Таяні заявив про важливість початку відновлення України вже під час війни, щоб підтримати її критичну інфраструктуру, у тому ж числі й стабільність електромережі.

Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України - міжнародна платформа, на якій обговорюються пріоритети, стратегії та фінансування повоєнного відновлення України. У ній беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Ключові теми включають енергетику, інфраструктуру, цифрову трансформацію, реформи, підтримку малого бізнесу та прозорість використання допомоги.

8 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, які відвідає конференцію з відновлення в Римі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом