Голова МЗС Італії відкрив конференцію з відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Італії Антоніо Таяні, якого цитує The Guardian.

"Ми хочемо провести цей захід сьогодні і завтра, тому що віримо в Україну... Ця зустріч не є лише економічною, ми хочемо надіслати чіткий сигнал: Україна не самотня. Ми хочемо підтримати вашу свободу, вашу незалежність", - додав він.

Після цього Таяні заявив про важливість початку відновлення України вже під час війни, щоб підтримати її критичну інфраструктуру, у тому ж числі й стабільність електромережі.